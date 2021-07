Mkhitaryan: «Mourinho vincente, faremo meglio dell’anno scorso»

Mkhitaryan, attaccante armeno della Roma, ritiene che i giallorossi col nuovo allenatore José Mourinho possano essere competitivi e inserirsi anche nella lotta scudetto a caccia dell’Inter campione in carica. Le parole del giocatore ai microfoni di “Sky Sport”.

ESSERE COMPETITIVI – Mkhitaryan vuole una Roma competitiva anche in chiave scudetto: «Dovremo fare meglio, vedremo dove arriveremo. Non sarà facile con un nuovo allenatore, dovremo adattarci per fare il meglio possibile. Mi aspetto di fare meglio dell’anno scorso. Mourinho è un allenatore con tante ambizioni, vuole vincere sempre. A lui non interessa giocare bene o male, vuole i tre punti. Da allenatore ha vinto quasi tutto e speriamo possa vincere con la Roma, è un allenatore che può dare qualcosa di più».