Muriel entra nelle opzioni dell’Inter in attacco! Difficoltà sul preferito – SM

Muriel ha avuto un grande rilancio nelle ultime settimane, con diverse prestazioni di livello. L’attaccante colombiano, stando a Sport Mediaset, entra nei nomi valutati dall’Inter per l’attacco.

SCELTA DA PRENDERE – Stasera in Inter-Bologna giocherà Marko Arnautovic e la sua prestazione definirà anche quanta priorità dovrà esserci in attacco sul mercato. Finora la dirigenza ha solo parlato di un sostituto di Juan Guillermo Cuadrado, ma non è escluso che alla fine bisognerà sistemare qualcosa in avanti. A basso costo, ricorda Sport Mediaset facendo un nome di ritorno: Luis Fernando Muriel. Il colombiano è in scadenza al 30 giugno con l’Atalanta, che potrebbe pensare di venderlo a gennaio per ottenere qualcosa e non perderlo a parametro zero. Gian Piero Gasperini vorrebbe tenere Muriel, situazione che aggiunge difficoltà alla trattativa. Se ne riparlerà solo dopo la Supercoppa Italiana, quindi fra un mese. Ma nel frattempo, con Alexis Sanchez e il già citato Arnautovic che non danno grandi segnali, qualcosa di muove. Il nome di Muriel sta guadagnando consensi anche perché il preferito, che sarebbe Mehdi Taremi pure lui in scadenza, difficilmente lascerà il Porto a gennaio. Questo perché i Dragoes sono qualificati agli ottavi di finale di Champions League, dove sfideranno l’Arsenal.