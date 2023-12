Dumfries problema Inter: distanza grossa sul rinnovo, le cifre – SM

Dumfries ha un anno e mezzo residuo di contratto, ma la trattativa con l’Inter va a rilento. Questo anche per le – esose – pretese del laterale olandese: Sport Mediaset fa il punto.

RISCHIO CESSIONE? – Da qui ai prossimi sei mesi l’Inter dovrà prendere una decisione su Denzel Dumfries, che ora è infortunato. Questo perché ha un anno e mezzo residuo di contratto e, se non dovesse rinnovare, a fine stagione sarà necessaria la cessione per non perderlo a parametro zero. C’è una trattativa in corso per estendere l’accordo firmato nell’estate del 2021, ma non sta andando benissimo. Daniele Miceli, in studio a Sport Mediaset su Italia 1, parla di rinnovo a un binario morto per Dumfries. Questo perché c’è una distanza che balla fra un milione e un milione e mezzo. Dumfries vuole uno stipendio fra cinque milioni e cinque milioni e mezzo, la proposta dell’Inter è ferma a quattro milioni. Si continua a trattare, ma questo è un motivo in più per il quale la società sta valutando un investimento a gennaio. Con l’obbligo già di sostituire Juan Guillermo Cuadrado, che ne avrà per tre mesi, ma anche la possibilità di puntare su un profilo futuribile pensando già al post-Dumfries per l’Inter.