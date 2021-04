Morutan, Inter e altri 4 club sulle tracce del talento dell’FCSB

L’Inter avrebbe messo nel mirino Olimpiu Morutan, talentuoso trequartista dell’FCSB, su cui ci sarebbero altri 4 club europei

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, l’Inter sarebbe interessata a Olimpiu Morutan. A seguire il 21enne rumeno ci sarebbero anche Porto, Galatasaray e le società tedesche dell’Hoffenheim e del Bayer Leverkusen. Il regista ha all’attivo 23 partite, 6 gol e 12 assist nel campionato rumeno in questa stagione. Il giocatore è solo l’ultimo giocatore in ordine di tempo accostato al club nerazzurro. Ieri in Turchia vedevano la società meneghina sulle tracce di un portiere per il dopo Samir Handanovic.

Fonte: Sport.Sky.de