Inter, l’erede di Handanovic arriva dalla Turchia: approcciato Ugurcan Cakir

Secondo il noto portale di calcio turco Sporx, l’Inter avrebbe mosso i primi passi per l’estremo difensore del Trabzonspor Ugurcan Cakir. Sarà lui l’erede di Samir Handanovic?

EREDE – Il dopo Handanovic potrebbe arrivare dalla Turchia, nello specifico dal Trabzonspor. Secondo quanto riporta il sito Sporx, Piero Ausilio avrebbe mosso i primi passi per strappare il portiere Ugurcan Cakir, classe 1996, al club turco. Ausilio avrebbe in programma un incontro col Trabzonspor per discutere di Cakir nei prossimi mesi. Sempre secondo Sporx, noto portale di calcio turco (e non solo), l’affare potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 30 milioni (più il 25% sulla futura rivendita), ma ovviamente sono cifre da prendere con le pinze in questo momento.

STRATEGIA – Ciò che è interessante, però, è che l’Inter sta sondando profili molto diversi per sostituire Samir Handanovic. Non soltanto portieri legati alla serie A, o ai primi cinque campionati d’Europa. In tal senso, il nome di Ugurcan Cakir suscita poco appetito ai più, ma il club lo tiene d’occhio da tempo. E il Trabzonspor, non certo un club di prima fascia in Europa, non ostacolerebbe la cessione del suo portiere ad un top club.

Fonte: Sporx.com