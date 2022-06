Lukaku più Dybala? Ad oggi è da escludere. L’Inter cerchia una data − Sky

Il sogno dei tifosi dell’Inter è quello di vedere insieme Lukaku e Dybala in nerazzurro in compagnia ovviamente di Lautaro Martinez. Di seguito lo scenario designato da Sky Sport

UNO O L’ALTRO − Marchetti aggiorna sui due fronti più caldi in casa Inter, Lukaku e Dybala. Così l’esperto di mercato Sky Sport: «Ad oggi il più vicino tra Dybala e Lukaku è l’argentino ma il mercato è imprevedibile. L’apertura di Lukaku è molto importante. Il fatto che il Chelsea abbia aperto al prestito, più la voglia matta del belga di rientrare fa sì che l’incastro possa avvenire. Il Chelsea però non può non guadagnarci qualcosa visti i 113 milioni spesi lo scorso anno. Uno spiraglio c’è, non molto ampio ma almeno entro il 30 giugno l’Inter ci proverà. Tento ad escludere un doppio colpo in avanti. Ad oggi non crediamo che sia possibile, o l’uno o l’altro».