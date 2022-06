Dybala, Antun chiarisce: «Petralito rappresenta l’Inter non Paulo, si lavora»

Ore calde per capire la prossima destinazione di Dybala. Dopo l’incontro tra l’agente Antun e l’Inter, rappresentata Petralito, lo stesso agente della Joya ha voluto chiarire la situazione

SI LAVORA − Il futuro di Dybala sembra essere sempre più in orbita Inter. Ieri, è avvenuto un incontro in sede nerazzurra tra l’agente della Joya, Antun, e la dirigenza interista. Presente anche l’operatore Petralito (vedi articolo). Lo stesso rappresentante è stato intercettato durante il suo rientro odierno a Torino da Serie A News. Queste le sue parole: «Petralito ha detto che è stato un summit positivo? Petralito non è l’agente di Dybala né un suo intermediario, ha rappresentato l’Inter nella riunione di ieri e va innanzitutto chiarito questo. Sull’incontro posso solo dire che stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà».