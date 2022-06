Onana trema due volte ma non per colpa sua: Camerun vince col Burundi

Il Camerun ha vinto 1-0 sul campo del Burundi nella seconda giornata di qualificazione alla Coppa d’Africa. Titolare il portiere dell’Inter, Onana, che ha rischiato solo in due occasioni ma per colpe non sue

CLEAN SHEET − Vittoria esterna per il Camerun che passa a Burundi 0-1. Decide la rete su punizione dell’attaccante Toko Ekambi. In campo per tutti e 90 i minuti anche André Onana, prossimo portiere dell’Inter. Clean sheet per lui che non ha praticamente mai fatto un intervento. Le uniche due volte in cui il Camerun ha tremato è stato per demerito dei propri difensori. Il primo, nel primo tempo, con un retropassaggio scellerato verso Onana; il secondo, nella ripresa, con un disimpegno assolutamente rivedibile. Camerun che sale in testa al gruppo C.