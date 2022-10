Lukaku al Chelsea e ritorno, le cifre incassate dall’Inter per lui e Hakimi

Lukaku nell’estate del 2021 si è trasferito al Chelsea, tornando poi a giugno di quest’anno all’Inter in prestito. Il bilancio segnala quale cifra ha incassato la società per lui e Hakimi.

I DATI – Romelu Lukaku è stato ceduto al Chelsea nell’estate del 2021 per 108.747.000 euro, con una plusvalenza di 66.808.000. Questi i dati ufficiali contenuti nel bilancio approvato oggi dall’Inter. Per Achraf Hakimi al PSG, invece, trasferimento valutato 68 milioni, di cui 33.572.000 euro di plusvalenza. Fra altre cessioni “minori” dell’Inter 4 milioni per Michele Di Gregorio al Monza, 3 milioni per Andreaw Gravillon al Reims e 500.000 euro per Étienne Kinkoue all’Olympiakos. Come noto, Lukaku è tornato in prestito in questa stagione.