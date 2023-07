Lukaku, contatti in corso: il Chelsea può aprire a una cifra, l’Inter accelera

Lukaku non è partito per prendere parte al raduno con il Chelsea e attende la mossa dell’Inter. Gli inglesi aprono a una possibile soluzione, ma i colloqui sono ancora in corso. L’Inter vuole accelerare per evitare qualsiasi brutta sorpresa.

CONTATTI − Inter e Chelsea continuano a parlare per l’operazione legata al possibile rientro definitivo di Romelu Lukaku in nerazzurro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su Twitter, i due club sono in contatto per parlare della nuova offerta da 30 milioni di euro a cui gli inglesi potrebbero ora anche aprire. L’Inter, dal canto suo, sta provando ad accelerare per chiudere quanto prima l’operazione al fine di evitare inserimenti a sorpresa di altri club, italiani e non. Lukaku resta una priorità.