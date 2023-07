Zazzaroni rivela: «Lukaku? Contatti Ledure-Juventus da marzo!»

Zazzaroni rivela un retroscena sulla vicenda Lukaku. L’Inter rimane forte sul giocatore, ma l’inserimento della Juventus è ormai datato

CONTATTI DA MARZO − Zazzaroni rivela sull’intrigo Lukaku-Juventus: «La Juventus parlava da marzo con Sébastien Ledure, il legale di Lukaku. Ma è meglio non dirlo in giro perché la cosa potrebbe deludere qualcuno. Il Chelsea non ha mai offerto Big Rom alla Juve: è stata la Juve a informare Todd Boehly che gli avrebbe presentato una proposta d’acquisto (tenemos el mensaje, amigos). Ma anche questo particolare è meglio nasconderlo, altrimenti si rischia di essere accusati di tentativo di destabilizzazione. Non sarebbe una novità, almeno per il Corsport: quando scrivemmo per primi dei notevoli problemi finanziari del Gruppo Suning ci beccammo ogni genere di insulto, oltre a uno striscione lungo 50 metri davanti a San Siro. La verità talvolta disturba, meglio vivere di illusioni poco pie, consenso e leccate di cuore».

QUESTIONE DI PORTAFOGLIO − Lo stesso Zazzaroni chiosa su Big Rom: «Lukaku non ama scontentare: firma con una certa frequenza accordi che poi saltano per volontà non sua. Non sappiamo se resterà all’Inter o se andrà alla Juve, i due club devono fare i conti con le risorse a disposizione (Marotta ieri è stato chiaro): hanno l’obbligo di vendere prima di acquistare, e quindi tutto è possibile. Sappiamo però che l’unico periodo dell’anno in cui il giornalista sportivo può fare una cosa sconvolgente, informare il lettore, o quantomeno provarci, è quello del calciomercato. Romelu vada dove lo porta il portafoglio».

Fonte: Corriere dello Sport − Ivan Zazzaroni