Luis Alberto-Inter, opzione reale? Cifre e incastri da valutare

Luis Alberto andrà via dalla Lazio a fine stagione, le sue parole di ieri sera non lasciano spazio a dubbi. E sono già in corso voci che lo vedono come possibile rinforzo dell’Inter di Simone Inzaghi, allenatore che ha forgiato la carriera dello spagnolo. Tuttavia ci sono diversi aspetti da considerare, prima che questo rumor si concretizzi.

DOCCIA FREDDA – Quando si parla di Luis Alberto viene automatico associare il nome di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. Questo perché lo spagnolo ha una carriera prima di incontrare il tecnico piacentino, e una diametralmente opposta dopo. E le dichiarazioni di ieri del numero 10 della Lazio portano questi due nomi ad avvicinarsi di nuovo. Luis Alberto interromperà la sua storia con i biancocelesti, risolvendo il contratto al termine di questa stagione. Diventando così un giocatore svincolato. Un ulteriore punto a sostegno della teoria di un possibile futuro all’Inter di Luis Alberto. Tuttavia ci sono diversi punti da valutare per considerare questa ipotesi valida o meno.

Luis Alberto possibile rinforzo dell’Inter? Due aspetti da valutare

INGREDIENTI AL CENTRO – Innanzitutto l’Inter ha già un accordo per l’ingaggio di Piotr Zielinski a partire dal 1° luglio 2024. Pertanto ha già definito un rinforzo importante per il centrocampo. Aggiungendo la mezzala di qualità (ma anche quantità) che idealmente può scambiarsi un posto in distinta con Henrikh Mkhitaryan. E sarebbe lo stesso ruolo che all’Inter potrebbe idealmente ricoprire Luis Alberto. Aggiungendo poi gli intoccabili Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, oltre alla riserva di lusso Davide Frattesi, sarebbe difficile trovare posto – e minuti – per lo spagnolo nell’Inter 2024/25. Pertanto, salvo qualche uscita di peso, che i tifosi nerazzurri scongiurano, appare inverosimile vedere Luis Alberto all’Inter la prossima stagione. Per non parlare poi del tema economico.

INGAGGIO PESANTE – Al momento, secondo il portale specializzato Capology, il contratto di Luis Alberto con la Lazio prevede un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Cifra che, nel centrocampo dell’Inter, sarebbe inferiore solo a Barella (5 milioni a stagione) e Calhanoglu (ne guadagna 6). Ma identica a quella di Zielinski, secondo le indiscrezioni. Di conseguenza appare difficile che l’Inter voglia incrementare in modo così esoso il proprio monte-ingaggi, considerando che la distribuzione di minuti da garantire a giocatori di tale caratura. Al tempo stesso, i nerazzurri sono sempre molto attenti al fattore “parametro zero”, pertanto nessuna ipotesi si può escludere. Sarà una situazione da monitorare, soprattutto quando si avranno più certezze anche circa il futuro societario.