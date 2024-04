Inter, nuove voci saudite (non Pif) sul futuro! Zhang già contattato

NUOVE VOCI − Il giornalista di Repubblica Franco Vanni dà importanti aggiornamenti sul futuro societario del club nerazzurro. Occhio a nuovi investitori. Il suo tweet di aggiornamento sulla situazione: «Inter, nuove voci su un possibile interesse saudita per acquisire il club. Non si tratterebbe del fondo Pif, ma di una famiglia del regno interessata a investire nel calcio italiano. Nessuna conferma dal quartier generale nerazzurro». Tale famiglia avrebbe già avuto dei contatti con Zhang in Cina. E, inoltre, sarebbe determinata a fare una due diligence sui conti del club per valutare possibili investimenti.