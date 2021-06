Lautaro Martinez ha ancora due anni di contratto con l’Inter, quindi in tempi relativamente rapidi bisognerà discutere la questione rinnovo. Il suo agente ne ha parlato nel pomeriggio (vedi articolo) e Alfredo Pedullà, in diretta su Sportitalia, spiega come ci sia il Real Madrid ma non come priorità.

OPZIONE DA VERIFICARE – Achraf Hakimi andrà al PSG, con Lautaro Martinez che (salvo sorprese) si avvicina alla permanenza all’Inter. Il giornalista Alfredo Pedullà connette le questioni, visto che entrambi hanno lo stesso agente: «Fino a dieci giorni fa Alejandro Camano smentiva l’ipotesi PSG, adesso come se fosse un incantesimo Hakimi è triste… Va bene tutto, fa parte del gioco. Su Lautaro Martinez ha detto cose di circostanza, ma non dobbiamo dimenticare che ha un contratto di soli due anni: deve passare la stagione con qualche certezza. Lautaro Martinez è al terzo posto in una lista del Real Madrid, che comprende al primo Harry Kane e al secondo Erling Haaland. Poi c’è lui. Io spero che l’Inter possa fare qualcosa e rinnovare».