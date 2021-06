Inter, vice Lukaku dal mercato? Possibile solo a una condizione – SI

L’Inter a breve opererà in uscita, con la cessione di Hakimi. Poi ci sarà tempo di pensare ad altre situazioni, non solo sugli esterni. Secondo Alfredo Pedullà una quarta punta, come vice di Lukaku, è possibile solo in un caso.

REPARTO OFFENSIVO – L’Inter 2021-2022 ripartirà da una certezza in attacco: Romelu Lukaku. Con lui, come fatto intendere dal suo agente nel pomeriggio, anche Lautaro Martinez (vedi articolo). Per il momento non ci sono sviluppi su Alexis Sanchez, che sta recuperando da un infortunio in Cile, e dovrebbe essere lui la terza punta. Sulla quarta, secondo Alfredo Pedullà, tutto dipenderà dalla posizione di Andrea Pinamonti. L’unica possibilità è che arrivino offerte per lui, ma al momento un vice Lukaku non è in agenda per l’Inter.