Kalimuendo, dalla Francia: PSG fissa il prezzo e lo propone all’Inter… per Skriniar!

Kalimuendo è un giovane su cui l’Inter ha messo gli occhi da tempo. E il suo acquisto in questa sessione di mercato può anche andare in porto con la giusta combinazione per completare l’attacco. In Francia si parla della decisione del PSG di farne a meno per poter reinvestire la cifra incassata sul mercato… o in alternativa risparmiare qualcosa per portare Skriniar a Parigi

ESUBERO DI TALENTO – Il Paris Saint-Germain fissa il prezzo per Arnaud Kalimuendo, rientrato dal prestito al Lens e finito in fondo alle gerarchie. E in vista dell’ennesimo rinforzamento dell’attacco, il talentuoso classe 2002 francese è uno dei primi indiziati all’addio. Il contratto in scadenza nel 2024 e le numerose offerte ricevute convincono il PSG a ragionare sulla cessione a titolo definitivo. La cifra necessaria per strappare Kalimuendo al PSG si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dall’autorevole quotidiano francese L’Équipe, l’idea del PSG è provare a inserirlo in qualche operazione di mercato per ridurre l’esborso in contanti. Anche per questo motivo è stato proposto all’Inter nell’affare Milan Skriniar (vedi aggiornamento). Non si conosce ancora la risposta dell’Inter, che finora ha sempre rifiutato le proposte del PSG contenenti una contropartita tecnica. E per quanto possa interessare Kalimuendo, non è detto che l’operazione Skriniar possa andare in porto su queste basi…