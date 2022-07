Sanchez, nessuna novità: attaccante difficile da piazzare. Fretta Inter

Alexis Sanchez è in uscita dall’Inter. Per il cileno pesa, enormemente, l’ingaggio monstre accordato al momento dell’arrivo. Ma il cileno rifiuta tutte le destinazioni: i nerazzurri, adesso, hanno fretta

PESO – L’avventura di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter è giunta al capolinea. Difficile, infatti, credere che il cileno possa continuare il suo percorso con il club nerazzurro: pesa, enormemente, l’ingaggio monstre dell’attaccante, che, nel suo ultimo anno di contratto, pesa sulle casse nerazzurre per 7 milioni di euro netti. Ma, da qualche giorno, non si registrano novità in merito alla sua uscita: il cileno, che si sente ancora in grado di fare la differenza ad alti livelli, ha rifiutato gli approcci di squadre considerate di “seconda fascia”, su tutte il Flamengo, neo squadra del connazionale Vidal. La “questione Sanchez” va risolta, ed in fretta: lo stallo del mercato in entrata, soprattutto per quello che concerne l’obiettivo Dybala, è da imputare alla mancata uscita del numero 7 nerazzurro. Toccherà all’Inter accelerare le operazioni e trovare un accordo con l’agente.