Inter, ti ricordi Malanga Sarr? A gennaio può cambiare squadra

Malanga Sarr è stato un obiettivo dell’Inter per la difesa nelle scorse sessioni di mercato. A gennaio il centrale francese potrebbe cambiare squadra.

CHELSEA – Malanga Sarr era uno dei vari difensori nel taccuino della società nerazzurra. Se n’era parlato nel periodo di Romelu Lukaku al Chelsea, la voce era che proprio il belga lo “consigliasse” all’Inter. Non se ne fece nulla e il difensore francese è finito in prestito dal Chelsea al Monaco, in Francia. Con i monegaschi sono solo 8 le presenze però. Come riporta Fabrizio Romano, sono numeri che non piacciono all’agente Federico Pastorello. Proprio Pastorello ha infatti detto che a gennaio, il classe 1999 potrebbe cambiare squadra.

SERIE A – Sarr ha diverse squadre che lo apprezzano in Serie A. Il Torino lo aveva cercato in estate, il Milan invece è da tempo come le segue, come l’Inter. Ora il giocatore è finito fuori dai radar nerazzurri, ma dopo le dichiarazioni di Pastorello non è detto che Marotta e Co. non ci pensino. Resta il fatto che dopo le ultime parole dell’agente sull’Inter in merito a Francesco Acerbi, sarebbe l’ultimo a cui rivolgersi (vedi articolo).