Lautaro Martinez, senti Valdano: «Giocatori non al top fuori, bravo Scaloni»

Lautaro Martinez ha perso il posto in nazionale a discapito di Julian Alvarez. Anche per la finale di oggi dovrebbe partire dalla panchina. Parla l’ex leggenda Argentina Valdano

FRECCIATA − Jorge Valdano parlando dell’Argentina si riferisce implicitamente a Lautaro Martinez: «Scaloni ha inserito giocatori che hanno stravolto la Nazionale. Da Mac Allister, che ha dato continuità al gioco, la lucidità di Enzo Fernández, la straordinaria mobilità di Julián Álvarez. Scaloni ha preso tutte le decisioni del caso. Questo non significa parlare male di nessuno, ma semplicemente capire il momento. Ci sono giocatori che sono in piena forma e ci sono altri giocatori che non sono in un momento di ispirazione e questo è necessario saperlo vedere». Le sue parole su Clarin.