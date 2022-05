Inter, pronto piano B in caso di addio di Barella: Marotta studia il colpo – TS

Nicolò Barella è uno dei big della rosa dell’Inter che potrebbero essere sacrificati sul mercato. In caso di addio del centrocampista, il club nerazzurro ha già pronto il piano b

PIANO B – L’Inter potrebbe vivere un’altra estate complicata, con i suoi big oggetto del desiderio di diversi club europei. Non fa eccezione Nicolò Barella, nel novero dei top-player nerazzurri che hanno mercato e che quindi, in caso di offerta allettante, potrebbero essere ceduti. In caso di addio del centrocampista, scrive Tuttosport, l’Inter avrebbe pronta l’alternativa: si tratta di Davide Frattesi del Sassuolo. Il 22enne piace molto ai dirigenti nerazzurri e sarebbe lui l’erede designato del centrocampista ex Cagliari. Il club neroverde valuta il centrocampista fra i 20 ed i 25 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini