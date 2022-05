Bremer, preferenza all’Inter. Adesso serve accordo col Torino: le cifre – TS

Geison Bremer sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Il difensore del Torino, secondo Tuttosport, vuole l’Inter che adesso dovrà trattare con il club granata

OPERAZIONE – Geison Bremer è destinato ad infiammare il mercato estivo. Sul difensore del Torino hanno messo gli occhi diverse big in Europa, non fa eccezione l’Inter. Proprio il club nerazzurro, secondo Tuttosport, sarebbe in pole per il difensore: Bremer, infatti, avrebbe espresso la sua preferenza, con l’Inter in cima alla sua lista. La dirigenza nerazzurra adesso dovrà sedersi ad un tavolo con il Torino: la base di partenza è di 25 milioni, con Cairo, però, che spera in un’asta per strappare un prezzo più alto. Il brasiliano, scrive il quotidiano, pur non avendo le stesse caratteristiche, andrebbe a sostituire Bastoni, su cui sono piombati diversi club della Premier League.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini