Inter, il Mondiale è vetrina! Ausilio e Baccin su un profilo Ecuador − CdS

Il Mondiale è sempre un’ottima vetrina internazionale. L’Inter lo sa bene, ecco perché Ausilio e Baccin si sono dati lo scambio tra gli spalti. Individuato un profilo interessante dell’Ecuador

NUOVO NOME − Il Mondiale come vetrina in cui attingere per il calciomercato. A tal proposito l’Inter nei giorni scorsi ha inviato due emissari non di poco conto come Piero Ausilio e Dario Baccin. I due hanno individuato un nuovo nome per la fascia: Angelo Preciado dell’Ecuador. Il giocatore, per cui ne aveva già parlato qualche giorno prima la nostra redazione (vedi focus), milita nel Genk in Belgio. Si tratta di un laterale destro che può giocare sia da terzino puro tutta fascia che da esterno. Il ventiquattrenne (25 anni il prossimo febbraio) potrebbe essere un ottimo investimento se a cifre contenute.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno