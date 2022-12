Bellanova, più spazio all’Inter! Riscatto dal Cagliari: ecco la strategia – TS

Raoul Bellanova, sul finire della prima parte di stagione, si è ritagliato sempre più spazio all’Inter. Secondo Tuttosport il riscatto dal Cagliari si avvicina

RISCATTO – Bellanova, nelle ultime settimane della prima parte della stagione ha trovato via via sempre più spazio con l’Inter. L’esterno, arrivato dal Cagliari in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, ha trovato continuità grazie alla crescente fiducia infusa da Inzaghi che, nelle ultime sei gare di Serie A, lo ha sempre impiegato, seppur a gara in corso. Il riscatto, secondo Tuttosport, passerà inevitabilmente dalla seconda parte di stagione. Se il rendimento continuerà a crescere allora l’Inter potrà pensare al suo acquisto a titolo definitivo dal Cagliari con l’inserimento di un giovane come parziale contropartita.

Fonte: Tuttosport – P.Mazz