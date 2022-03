Inter, missione inglese per visionare due talenti: due big d’Italia la seguono

Scout dell’Inter al lavoro per visionare due calciatori inglesi rispettivamente di Premier League e Championship. Dall’Inghilterra ne sono sicuri. Missione britannica non in solitaria per i nerazzurri

MISSIONE INGLESE − Due giovani talenti inglesi nel mirino dell’Inter ma anche di altre due big italiane: Milan e Juventus. Come riporta il ‘The Sun‘, la scorsa settimana, durante Crystal Palace-Manchester City, gli scout nerazzurri hanno visionato Conor Gallagher. Il centrocampista, di proprietà del Chelsea, sta disputando un’ottima stagione in Premier League. Al momento, il suo bottino è di 8 gol e tre assist. Numeri importanti per il classe 2000. Su di lui c’è anche la Juventus. Derby milanese invece per il terzino destro Djed Spence del Nottingham Forest. Nella Serie B inglesa ha totalizzato due gol e cinque assist. Il suo prezzo di cartellino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.