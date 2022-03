Il Venezia regala e la Sampdoria ringrazia. Disastro Maenpaa! Sensi ok

La Sampdoria sfrutta due regali del Venezia per vincere la gara 2-0 al Penzo. Disastroso Maenpaa sul primo gol di Caputo. Buona partita di Stefano Sensi

INGENUITÀ − Sfida salvezza al Penzo tra Venezia e Sampdoria, distanti in classifica di appena quattro punti. I lagunari sembrano partire bene cercando di imporre sin dai primi minuti il proprio ritmo alla partita. Okereke e Nani provano ad impensierire con tecnica e velocità l’attenta però retroguardia blucerchiata. La tensione in casa Venezia è al contempo evidente tant’è che tra il 24 e il 38′ la squadra di Paolo Zanetti si fa gol praticamente da sola. Il vantaggio doriano, infatti, arriva dopo una clamorosa papera di Maenpaa che si fa soffiare il pallone da Sabiri e lestissimo Caputo non perdona trasformando l’1-0. Quattordici minuti più tardi, è la volta di Fiordilino a combinarla grossa. Palla persa sulla trequarti, conclusione di Sensi e sulla ribattuta di Maenpaa è ancora Caputo a punire. La Sampdoria riesce durante il trascorrere dei minuti a gestire bene il doppio vantaggio, Venezia spento e poco pericoloso nella ripresa. Al minuto 85′, ingenuità anche di Henry che si fa buttare fuori per proteste da Orsato. Imbestialito Zanetti contro il proprio attaccante.