D’Ambrosio: «Inter, i 7 punti in 7 partite sono il problema! Manca serenità»

Danilo D’Ambrosio, dopo il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina per 1-1, ha rilasciato una breve intervista a Sport Mediaset. Il difensore si è concentrato sul momentaccio della squadra nerazzurra

PROBLEMA DI SERENITÀ − D’Ambrosio dopo il pari contro la Fiorentina ieri al Giuseppe Meazza: «Il problema dell’Inter sono i sette punti in sette partite. Avessimo fatto qualche punto in più si ragionava in maniera più serena. Ci manca appunto la serenità e la spensieratezza di un tempo che ci permetteva di fare un grande calcio».