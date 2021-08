Inter, Dzeko preso ma adesso si punta un altro attaccante. I soliti due nomi

Preso Dzeko l’Inter non intende fermarsi nella caccia ai sostituti di Lukaku. Oltre al bosniaco, infatti, i nerazzurri hanno sempre sulla lista due attaccanti, uno dei due arriverà

NON SOLO DZEKO − Sport Mediaset da aggiornamenti sugli altri acquisti in attacco dell’Inter: «L’Inter non si ferma a Edin Dzeko, ci sono ancora i nomi di Duvan Zapata e Joaquin Correa. L’Atalanta vuole 35/40 milioni di euro. Mentre per Correa, che è il preferito per Simone Inzaghi, la Lazio chiede una cifra intorno ai 37 milioni di euro. Uno di questi due giocatori arriverà ad Appiano Gentile».