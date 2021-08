Agoume-Inter, oggi incontro con agenti per rinnovo. Poi nuovo prestito?

Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra l’Inter e gli agenti di Lucien Agoume per il rinnovo del contratto del centrocampista.

RINNOVO – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi l’Inter incontrerà per la terza volta da inizio mercato l’entourage di Lucien Agoume (l’agente Djibril Niang e l’intermediario Oscar Damiani). Il meeting potrebbe risultare decisivo per il rinnovo del giovane centrocampista fino al 2024.

PRESTITO – L’attuale contratto è in scadenza il 30 giugno 2022. Una volta prolungato, il giocatore francese potrebbe essere ceduto in prestito. Il classe 2002 potrebbe lasciare l’Italia: piace anche in Francia o Germania.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com – Luca Bendoni