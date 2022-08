Inter in cerca di un difensore, ma può cambiare la strategia: due le opzioni – Sky

L’Inter sta provando a completare il suo reparto difensivo, ma non guarda il solo Milenkovic (vedi articolo). Marchetti, da Sky Sport 24, non fa nomi ma segnala un possibile cambio di rotta.

IL PUNTO – Luca Marchetti riepiloga le trattative e segnala un fronte nuovo: «Il discorso Alexis Sanchez lo diamo per fatto. Sta andando verso il Marsiglia, una volta che arriverà la risoluzione. In difesa uno deve arrivare, perché è andato via Andrea Ranocchia. Un difensore in più ne avrà bisogno, magari lo dovrà prendere in prestito. Non so se lo farà, penso di no, però visto che alcuni difensori dell’Inter sanno giocare come centrali come Federico Dimarco e Matteo Darmian. Un’opportunità, ma intanto l’Inter sta provando un centrale, sarebbe quella di andare a prendere un esterno sinistro».