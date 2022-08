Casadei, l’Inter spara alto. Chelsea fermo su un punto ma non molla – SI

Casadei è uno dei gioielli dell’Inter e su di lui ha messo gli occhi il Chelsea. Secondo Sportitalia Mercato, i londinesi non hanno abbandonato l’idea di portare in Inghilterra il centrocampista classe 2003.

SEMPRE RICHIESTO – Cesare Casadei non ha ancora una presenza da professionista, eppure è uno dei giocatori maggiormente discussi in settimana sul mercato. Da Sportitalia si fa il riepilogo della sua situazione: il Chelsea ha presentato un’offerta, che l’Inter non ha accettato. La dirigenza nerazzurra continua a sparare alto, soprattutto vuole mantenere la recompra su Casadei. Su questo punto però i Blues non ci stanno e non sono disposti a dare la possibilità di riprenderlo a un prezzo già determinato. Si continuerà a trattare, ma l’impressione è che il Chelsea effettuerà un rilancio. Starà all’Inter, in questo caso, dover decidere se privarsi di Casadei per fare una cessione renumerativa.