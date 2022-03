Inter, c’è un nome nuovo per la difesa: visionata Galatasaray-Barcellona

L’Inter vuole rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Oltre al nome di Bremer (vedi articolo), il club nerazzurro starebbe guardando anche in Turchia. A tal proposito, ieri scout dell’Inter hanno visionato dal vivo Galatasaray-Barcellona

NOME NUOVO − In casa Inter, spunta un nome nuovo per la difesa del futuro. Si tratta di Marcao, difensore brasiliano del Galatasaray classe 1996. Come riporta il portale turco Haber 365.com, ieri sera scout dell’Inter hanno visto dal vivo il match di Europa League tra Galatasaray e Barcellona al Türk Telekom. Gara in cui lo stesso Marcao ha segnato il gol del momentaneo 1-0 giallorosso. Il match è poi terminato 1-2 per la squadra di Xavi che è riuscita a passare il turno in Europa League dopo lo 0-0 del Camp Nou. L’interesse dell’Inter verso Marcao è molto forte tant’è che nelle prossime settimane l’Inter dovrebbe presentare un’offerta ufficiale al Galatasaray. Per meno di 20 milioni di euro, il club turco non è disposto a trattare.