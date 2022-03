Romano: «Bremer-Inter, trattativa ben avviata da tempo! Ora la formula»

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, nel suo podcast The Here We Go disponibile su Spotify ha parlato della reale trattativa dell’Inter per Gleison Bremer, difensore centrale del Torino che piace alla dirigenza nerazzurra.

LA TRATTATIVA – Fabrizio Romano ha parlato dell’interesse concreto dell’Inter per Gleison Bremer e dei dialoghi già ben avviati con l’entourage del brasiliano: «La situazione legata a Gleison Bremer è molto chiara: l’Inter ormai da mesi sta lavorando con forza soprattutto con gli agenti del giocatore per avere lo spazio per poter chiudere la trattativa che ricordo non è ancora chiusa. Devi comunque trovare l’accordo economico con il Torino ma la trattativa è molto ben avviata a livello di dialoghi e di sensazioni. Ora tra club bisognerà trovare la formula giusta per definirla».