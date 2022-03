Roma, a volte ritornano: in Conference League c’è il Bodo Glimt ai quarti

La Roma affronterà di nuovo il Bodo Glimt in Conference League. Dopo aver giocato contro i norvegesi nella fase a gironi, la squadra di Mourinho li ritrova anche ai quarti di finale

ALTRA SFIDA − A volte ritornano in casa Roma. In Conference League, la Roma affronterà nuovamente il Bodo Glimt. Dall’urna di Nyon, pescata nuovamente la squadra norvegese già affrontata durante la fase a gironi. La Roma dovrà riscattare il 6-1 rimediato in Norvegia. Inoltre, in entrambe le partite della fase a gruppi, la squadra di José Mourinho non è mai riuscita a battere il Bodo Glimt. All’Olimpico, infatti, il match era terminato 2-2. Le altre partite valide per i quarti di finale di Conference League sono: Feyenoord-Slavia Praga, Leicester PSV Eindhoven e Marsiglia Paok Salonicco.