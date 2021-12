Handanovic in scadenza, l’Inter vuole andare avanti ma ha già pronto l’erede – Sky

Handanovic non è più così sicuro del suo ruolo centrale nell’Inter, che da tempo tiene in caldo il colpo in porta. Nella prossima stagione è previsto l’avvicendamento tra i pali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in casa nerazzurra non si ragiona sull’addio del capitano

CAPITANI IN SCADENZA – Il 2022 rischia di portare grandi novità nel campionato italiano di calcio. E negli spogliatoi di molte squadre. Ad esempio, Samir Handanovic è solo uno dei tanti capitani in scadenza di contratto in Serie A. Ma a differenza degli attaccanti Lorenzo Insigne e Andrea Belotti (vedi articolo), in procinto di lasciare rispettivamente Napoli e Torino per l’estero, il suo futuro quasi sicuramente sarà ancora in Italia. Come confermato da Sky Sport, l’idea dell’Inter è quella di andare avanti con il suo attuale numero 1. Ma nel frattempo sta lavorando per portare a Milano il pari ruolo André Onana (vedi focus), in uscita dall’Ajax a parametro zero. L’accordo di massima con Onana è già stato raggiunto ma è ancora da formalizzare. Le novità in arrivo sul fronte Onana saranno sicuramente determinanti per capire cosa succederà con Handanovic, che al momento resta in scadenza. Rinnoverà? E se sì, per fare il dodicesimo al suo erede tra i pali?