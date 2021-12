Belotti come Insigne? Altro che Inter (a 0), il Toronto prova il doppio colpo!

Belotti rischia di non essere un pezzo pregiato del mercato italiano in estate per far coppia con Insigne a Toronto. La notizia, riportata da Sky Sport, interessa anche all’Inter che da tempo monitora i due attaccanti italiani in scadenza di contratto

TANDEM AZZURRO – Il nome di Andrea Belotti è uno dei più interessanti del mercato estivo 2022 per completare l’attacco senza spendere un centesimo. Il capitano del Torino è in scadenza di contratto a fine stagione e non sembra intenzionato a rinnovare. Anche perché il Torino, a sua volta, non è intenzionato a rilanciare dopo l’ultimo rifiuto. Sul classe ’93 scuola Albinoleffe hanno messo gli occhi diversi club di Serie A, tra cui l’Inter, che cerca un centravanti low cost in grado di alternarsi con Edin Dzeko e poi prenderne il posto in rosa. Un’operazione a parametro zero che rischia di sfumare tanto per l’Inter quanto per qualsiasi altra società italiana ed europea. Il Toronto, infatti, in attesa di definire gli ultimi dettagli per l’arrivo sempre più probabile di Lorenzo Insigne (vedi articolo), tenta il doppio colpo italiano a zero. Oltre all’attuale capitano del Napoli – a sua volta sul taccuino dell’Inter come papabile colpo a zero – secondo quanto raccolto da Sky Sport la società canadese vuole portare in MLS anche Belotti. Il doppio colpo andrà in porto?