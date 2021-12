Serie A, in arrivo l’obbligo di Green Pass Rafforzato? Le ultime sul calcio italiano

Obbligo vaccinale nel calcio professionistico? In attesa della normativa ufficiale, le anticipazioni del Governo sembrano coinvolgere anche lo sport di alto livello, dalla Serie A a scendere. Salvo eccezioni dell’ultimo minuto, si va verso l’ipotesi del Green Pass Rafforzato. Di seguito un estratto delle FAQ del Dipartimento per lo Sport dedicate all’emergenza COVID-19

GREEN PASS RAFFORZATO – “A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5 (Serie A compresa, ndr), e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. Certificazione Verde ‘Rafforzata’), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Il possesso della Certificazione Verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede”.

Fonte: Dipartimento per lo Sport [Sport.Governo.it]

NB: il Green Pass Rafforzato spetta solo ai vaccinati e ai guariti dal COVID-19, quindi non a chi dispone semplicemente di un tampone negativo. Pertanto si potrebbe parlare di obbligo vaccinale “camuffato” per i calciatori professionisti.