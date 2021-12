Darmian, l’annuncio più importante di fine anno: in arrivo un altro erede!

Darmian completa il suo 2021 d’oro con la notizia più bella che potesse dare. Il numero 36 dell’Inter annuncia pubblicamente l’arrivo nel 2022 di un altro baby Darmian dopo Achille

DUE SU DUE – Il 2021 è un anno da incorniciare per Matteo Darmian, già campione d’Italia con l’Inter da inaspettato protagonista e poi addirittura titolare fino al recente infortunio. Tralasciando il calcio, la vita quotidiana in famiglia del classe ’89 di Legnano va a gonfie vele, come dimostrato dall’ultima novità. Il co-protagonista è il primogenito Achille, a cui dedica questo messaggio: “Il regalo più bello che mamma e papà potessero farti”. Il regalo in questione è la nascita del fratello più piccolo, il secondo figlio per la coppia, prevista per l’anno venturo.

Questo il post pubblicato da Darmian attraverso i propri account social.