Gosens-Inter, dall’Atalanta riconoscenza: ecco perché prezzo abbassato – SI

Gosens all’Inter è ormai questione di ore: domani visite mediche e poi la firma sul contratto. Pedullà, dal suo spazio su Sportitalia, spiega perché l’Atalanta abbia fatto scendere il prezzo fino a venticinque milioni (vedi articolo).

TUTTO FATTO – Alfredo Pedullà riepiloga come Robin Gosens sta arrivando all’Inter dall’Atalanta: «Venticinque milioni, esattamente la cifra che abbiamo raccontato. Sembrava una valutazione fuori dai canoni, ma certe volte quando tu non fai in estate e hai fatto una mezza promessa poi c’è anche una riconoscenza nei confronti di chi è stato protagonista e il prezzo di abbassa sei mesi dopo. L’Inter ha dovuto fare due cose: non preoccuparsi troppo del discorso Ivan Perisic, che non è tramontato e si è riaperto rispetto a tre mesi fa, poi consegnare a Simone Inzaghi un uomo da ciclo. Hai il treno a destra, Denzel Dumfries che sta facendo bene dopo il giusto ambientamento, e il treno a sinistra. Adesso l’Inter si può concentrare su Felipe Caicedo e sulle piccole cose che restano in questo mercato di gennaio».