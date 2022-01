Gosens all’Inter, ora solo dettagli. Poi visite mediche e firma sul contratto

Gosens presto sarà un giocatore dell’Inter. Come annunciato dal suo agente fuori dalla sede nerazzurra, mancano solamente gli ultimi dettagli (vedi articolo). Di seguito le cifre del suo trasferimento, quelle dell’ingaggio e la possibile firma sul contratto.

ORA LE VISITE – Gosens è pronto a trasferirsi all’Inter, affare praticamente fatto con i nerazzurri, mancano solamente i dettagli. L’esterno tedesco arriva in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni + 3 di bonus legati a obbiettivi individuali del giocatore e di squadra (come per esempio la vittoria dello scudetto). L’ingaggio, invece, sarà di circa 2,5 milioni a stagione bonus compresi. Domani potrebbe essere il giorno giusto per le visite mediche e la firma sul contratto, che significa ufficialità. Dopo il suo arrivo Gosens dovrà smaltire l’infortunio muscolare (circa un mesetto), poi Simone Inzaghi potrà averlo a disposizione.