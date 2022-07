Gagliardini può partire? Una squadra di Serie A chiede informazioni – SI

L’Inter ieri sera ha presentato, davanti ai suoi tifosi, la nuova maglia per la prossima stagione. Tra i giocatori presenti non c’era Roberto Gagliardini con il centrocampista che potrebbe anche partire.

INTERESSE – In Serie A c’è una squadra che definirla scatenata sarebbe davvero riduttivo. Il Monza, neopromossa nel massimo campionato italiano per la prima volta nella sua storia, è attivissimo. Galliani e Berlusconi sanno che per rimanere nella categoria servirà una squadra di alto livello e i due hanno già fatto acquisti di altissimo livello. Un altro potrebbe essere Roberto Gagliardini. Secondo quanto scrive Sportitalia infatti, l’asse Monza-Inter potrebbe arricchirsi ulteriormente dopo Sensi e anche dopo l’interesse per Pinamonti. Il contratto di Gagliardini scade nel 2023 e dunque, a cifre contenute, potrebbe anche salutare e approdare al Monza.

Fonte: Sportitalia