UFFICIALE – Eriksen firma per una nuova squadra in Premier League

L’Inter lo scorso dicembre ha salutato ufficialmente Christian Eriksen con il danese che è andato a giocare in Premier League al Brentford. Per lui ora comincia una nuova avventura, sempre in Inghilterra.

UFFICIALITA’ – Mancava davvero solo l’ufficialità per vedere Christian Eriksen con la nuova maglia. Dopo l’esperienza al Brentford arrivata dopo l’addio all’Inter, il centrocampista danese alza ancor di più il livello e firma con il Manchester United del nuovo tecnico Ten Hag.

Un’ufficialità che sicuramente nei tifosi dell’Inter fa venire ancora più rammarico per come l’addio di Eriksen è avvenuto, ovvero a seguito delle regole presenti in Italia che gli impediscono di giocare con un pacemaker. Buona fortuna comunque all’ex 24 nerazzurro che ha firmato fino al 2025.