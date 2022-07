Onana: «Lukaku grande giocatore. Handanovic lo rispetto. Il numero 24…»

L’Inter in questo mercato ha ufficializzato il nuovo portiere, André Onana. L’estremo difensore ex Ajax è arrivato a parametro zero e ha parlato ai microfoni di Dazn dal ritiro di Appiano Gentile.

INTERVISTA – Dopo aver parlato ai microfoni di Inter Tv a seguito dell’ufficialità, ecco la prima intervista anche Dazn per Onana, rigorosamente in spagnolo. Di seguito la prima parte. «Lukaku è un grande giocatore, lo sapete già. Ha scritto la storia dell’Inter. Ci siamo allenati insieme, ma non abbiamo potuto pubblicare niente perché non era ancora ufficiale il suo passaggio. Eravamo lì e aspettavamo che l’Inter lo ufficializzasse però noi ci allenavamo già insieme e poi siamo andati in Sardegna. Siamo stati lì alcuni giorni preparandoci per la pre-season e sfidando ai rigori, alle punizioni…Ci siamo divertiti molto. Handanovic? E’ un grandissimo portiere, ha fatto tanto per l’Inter, ne è il capitano e credo che io debba rispettarlo perché ha fatto molto per questa squadra, ma io sono venuto per giocare e rispettare anche le scelte dell’allenatore perché alla fine sono gli allenatori che decidono e noi dobbiamo ascoltarli. Perché anche se il mister decide che è meglio iniziare con lui va bene, perché l’importante è che vinca il gruppo. Sono contento di essere arrivato in una squadra così sana e se dovrò stare in panchina ci starò tranquillamente tifando da lì».

CAMPIONATO – Onana poi parla della Serie A. «Serie A? Credo sia un campionato competitivo, ma io dico sempre che la cosa più importante sia concentrarsi su di noi e non guardare gli altri perché io so che se stiamo bene possiamo vincere, per questo non penso ai nostri avversari».

AMICIZIE – De Ligt e Ziyech, suoi ex compagni all’Ajax, potrebbero cambiare maglia. «Sono amico di Ziyech e de Ligt, lui è un grande centrale. Però alla fine ognuno sceglie il suo percorso e nn posso decidere io per loro e anche se sapessi il loro futuro non lo direi ora a voi. Siamo tutti amici, quindi a prescindere da cosa decideranno auguro loro tanta fortuna perché Ziyech è un grandissimo giocatore e abbiamo parlato di un suo ipotetico arrivo e se dovesse arrivare sarei contento per lui, ma allo stesso tempo saremmo avversari e non potremmo essere gli amici di prima».

NUMERO – Infine una curiosità sul numero di maglia. «Perché ho il 24? Perché sono nato il due di aprile. Nasce così il numero 24, per questo mi piace tantissimo. e dato che era libero l’ho chiesto. L’ho già indossato all’Ajax e spero di indossarlo qui per molto anni».