Skriniar, perché il PSG non affonda? Bremer e l’ipotesi addio rimandato

Skriniar-PSG continua a tenere banco in casa Inter. I francesi non affondano e i nerazzurri non intendono fare sconti. Sullo sfondo c’è Bremer ma anche il bilancio 2023

TELENOVELA − Milan Skriniar è diventato a suo malgrado il protagonista di una delle telenovelas più discusse dell’intero mercato estivo. La trattativa tra PSG e Inter è in auge da diverse settimane, quasi mesi. Ma il continuo tiro e molla non ha al momento portato i suoi frutti. La distanza tra parigini e nerazzurri è ancora abbastanza ampia. L’Inter continua a chiedere 80 milioni, mentre il PSG, secondo fonti Mediaset, è arrivato ad offrirne circa 60 (vedi articolo). Distanza dunque abbastanza ampia e al momento oggettivamente difficile da colmare. A questo punto, sorge un interrogativo: alla fine il PSG riuscirà a strappare Skriniar all’Inter?

IPOTESI − Rumors e voci spingono sempre più lo slovacco verso Parigi ma nulla di concreto sembra apparire all’orizzonte. Le perplessità sono diverse. In primis, sulla volontà chiara del PSG. I francesi, quando decidono di voler prendere un giocatore difficilmente se lo fanno scappare. I soldi sono un’arma che sicuramente non manca in casa parigina. Perché allora non chiudere subito l’operazione? È probabilmente una mossa attendista per cercare di stanare le resistenze dell’Inter? I nerazzurri dovranno compiere una cessione di circa 60 milioni per sistemare il bilancio. Attivo però da raggiungere entro l’estate 2023. La resistenza di Marotta&Co può, quindi, alla fine materializzarsi. Magari prendendo Gleison Bremer quest’anno e cedendo un Skriniar (rinnovato) l’estate successiva.