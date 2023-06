Frattesi all’Inter? Il Sassuolo sceglie la contropartita! Le ultime – Sky

Dalle premesse di questi giorni, il nome di Davide Frattesi sarà tra i più discussi di questa estate di calciomercato. Il centrocampista del Sassuolo piace all’Inter, ma non è l’unica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, intanto, si discute già sulle possibili contropartite.

CONTROPARTITE – L’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, nella giornata di ieri ha incontrato le dirigenze di Inter e Juventus per parlare del futuro di Davide Frattesi. Sul giocatore, aveva già chiesto informazioni Beppe Marotta in tempi non sospetti, tenendo in considerazione soprattutto la grande amicizia che lega il dirigente nerazzurro con lo stesso Carnevali. Il Sassuolo cerca la soluzione migliore in termini economici e non. In tal senso, si lavora anche sulle possibili contropartite, e sul fronte Inter si ragiona sul nome di Samuele Mulattieri, in questa stagione in prestito al Frosinone neo-promosso in Serie A.