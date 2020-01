Fonseca: “Politano? Lo volevo! Spinazzola allenato bene, domani gioca”

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Roma. Il tecnico giallorosso ha inevitabilmente risposto alle domande sullo scambio saltato con l’Inter tra Politano e Spinazzola

SCAMBIO SALTATO – Di seguito le parole di Paulo Fonseca sui due giocatori coinvolti: «Matteo Politano? Lo volevo per sostituire Nicolò Zaniolo, è vero. Era una scelta tecnica. Se la società ha deciso così ha fatto bene. Ho totale fiducia. Non faremo un altro tentativo, cerchiamo altri giocatori. Leonardo Spinazzola è pronto, si è allenato bene. Domani sarà in campo con Davide Santon, sostituiranno Alessandro Florenzi e Aleksandar Kolarov».