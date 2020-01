Sarri: “Paura dell’Inter? Parola grossa. Non mi interessa il loro mercato”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche di Inter nel corso della conferenza stampa pre match col Parma.

PUNTO A PUNTO – Infuria la lotta scudetto tra Inter e Juventus. Non soltanto in campo, ma anche per quel che riguarda il mercato. I nomi che girano intorno ai nerazzurri potrebbero rovesciare (o quantomeno riequilibrare) i rapporti di forza per la vittoria finale. Ma nonostante l’eventuale arrivo di top players (come Christian Eriksen), secondo Maurizio Sarri la Juventus non può temere l’Inter nel vero senso della parola: «L’Inter? Dire che mi fa paura mi sembra una parola grossa, parliamo sempre di sport. Christian Eriksen? Non seguo il nostro mercato, figuriamoci quello dell’Inter. Dobbiamo solo pensare a noi stessi, esprimendo il cento per cento del nostro potenziale: cosa che non sempre siamo riusciti a fare».