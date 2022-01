Eder vicino al ritorno in Serie A: un ex Inter lo vuole prendere subito – Sky

Eder può lasciare il Brasile per fare ritorno in Serie A. Come fa sapere Gianluca Di Marzio da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport un ex Inter come Sabatini lo vuole portare alla Salernitana.

LA RICHIESTA – C’è Eder Citadin Martins nel mirino della Salernitana, che oggi ha visto il Giudice Sportivo assegnare il 3-0 a tavolino con l’Udinese con tanto di penalizzazione (vedi articolo). Secondo Sky Sport, tramite Gianluca Di Marzio, lo vuole Walter Sabatini che da qualche giorno è il nuovo direttore sportivo dei campani. I due hanno condiviso poco più di un anno all’Inter, 2017-2018, quando Sabatini era il coordinatore delle squadre Suning (e l’italo-brasiliano andò proprio al club cinese). Eder ora è al Sao Paulo, ma vuole tornare in Serie A e può liberarsi già per gennaio.