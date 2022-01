Udinese-Salernitana, 3-0 a tavolino. Stesso scenario per Bologna-Inter?

Udinese-Salernitana era una delle sfide non giocate causa Covid-19, ancora al vaglio del Giudice Sportivo. Quest’ultimo ha deciso di punire il club campano per mancata presentazione con il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Non si esclude lo stesso scenario anche per Bologna-Inter

PRECEDENTE – Udinese-Salernitana è la sfida di Serie A che si sarebbe dovuta giocare il 21 dicembre, poi saltata a causa della mancata presentazione del club campano (vedi articolo). Il Giudice Sportivo, dottor Gerardo Mastandrea, ha deciso di punire la Salernitana con il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. A questo punto per Bologna-Inter non è da escludere lo stesso scenario.