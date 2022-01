Scamacca, assist dal Sassuolo all’Inter? Rinviato incontro con la Juventus – SI

Scamacca resta nel mirino dell’Inter e gli sviluppi di oggi sembrano aiutare i nerazzurri a poter guadagnare tempo. L’incontro fra il Sassuolo e la Juventus, come annuncia Pedullà in apertura di Sportitalia Mercato, è rinviato.

IL VERTICE È SLITTATO – Alfredo Pedullà fa il punto sull’attaccante richiestissimo: «Il programmato incontro fra la Juventus e il Sassuolo per parlare di Gianluca Scamacca è rinviato a data da destinarsi, probabilmente la prossima settimana. È l’ulteriore conferma che il Sassuolo vuole mantenere assolutamente il controllo, non si vuole impegnare adesso. Dallo scorso agosto c’è forte l’Inter per la prossima stagione, sia su Scamacca sia su Davide Frattesi».