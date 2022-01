Sensi-Sampdoria, per l’OK contatti con Giampaolo e… Mancini – Sky

Sensi andrà in prestito secco dall’Inter alla Sampdoria, come segnalato in giornata (vedi articolo). Arrivano retroscena da parte di Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato – L’Originale, riguardanti il prossimo allenatore blucerchiato Giampaolo e Mancini: ecco gli aggiornamenti del giornalista di Sky Sport.

GLI SVILUPPI – Così Gianluca Di Marzio nella diretta di stasera: «Marco Giampaolo firmerà domani mattina con la Sampdoria, ci sarà anche la nota ufficiale. Avrà come regalo Stefano Sensi, il primo acquisto. I due si sono parlati, Sensi ha parlato anche con Roberto Mancini che gli ha detto di andare alla Sampdoria, squadra che lo conosce benissimo. Potrà tornare in Nazionale giocando con continuità».